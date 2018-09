Der Termin am Montagvormittag (17.09.2018) war für Armin Laschet ein ganz besonderer. Nicht nur, weil der Landeschef ein letztes Mal unter Tage gefahren ist, sondern auch, weil sein Vater Heinz mit dabei war. Der war in der Grube Anna I in Alsdorf selbst Bergmann. In 1.200 Meter Tiefe konnten sie zusammen erleben, wie hart die Arbeit unter Tage ist.

Begleitet wurden Laschet und sein Vater von zehn ausgewählten Bergleuten, die eine Zuwanderungsgeschichte haben. Sie stammen u.a. aus Italien oder der Türkei. Schon ihre Väter und Großväter waren ins Ruhrgebiet gekommen, um auf den Zechen anzuheuern und hart zu arbeiten.

Laschet dankt Bergleuten

Mit der letzten Grubenfahrt will die Landesregierung die Leistung der vielen hunderttausend Kumpel ehren. "Wir haben den Bergleuten viel zu verdanken, vor allem unser Wirtschaftswunder ," sagte Laschet wieder über Tage. Dass die Steinkohlen-Ära ein Ende nimmt, geht allen nahe.

Die Zeche Prosper-Haniel in Bottrop ist neben dem Bergwerk Anthrazit Ibbenbüren die letzte deutsche Steinkohlenzeche. Die für Prosper-Haniel mit der Politik vereinbarte Kohlefördermenge von 1,8 Millionen Tonnen war bereits am vergangenen Freitag (14.09.2018) erreicht. Jetzt wird nur noch sporadisch eine kleine Menge Kohle gefördert.

Bald Schicht im Schacht

Am 21. Dezember 2018 wird mit einem Festakt auf Prosper-Haniel das letzte Stück Kohle an Bundespräsident Steinmeier übergeben. Damit endet die 200-jährige Geschichte des Steinkohlenbergbaus.