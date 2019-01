Nach den Attacken in der Silvesternacht in Essen und Bottrop haben die Ermittler auf dem Computer des Beschuldigten inzwischen mehrere Dateien mit rechtsextremen Inhalten gefunden. Das hat die Staatsanwaltschaft am Montag (15.01.2019) bestätigt. Der genaue Inhalt der Dateien ist nicht bekannt.

Im Gespräch mit seinem Anwalt soll der Mann außerdem Neid gegenüber Ausländern geäußert haben. Demnach fühle er sich ungerecht behandelt, weil viele Ausländer teure Autos fahren würden, er aber bloß Hartz IV beziehe.

Video starten, abbrechen mit Escape Umgang mit Gewalttaten in Bottrop und Amberg | Aktuelle Stunde | 03.01.2019 | 06:31 Min. | Verfügbar bis 03.01.2020 | WDR | Von Jan Hofer

Beschuldigter mit psychischer Erkrankung

Unklar ist allerdings weiterhin, wieviel Einfluss eine psychische Erkrankung auf den mutmaßlichen Täter gehabt haben könnte. Er war mehrmals in psychiatrischen Einrichtungen, zuletzt hatte er sich sogar selbst eingewiesen.

Der 50-jährige Mann sitzt derzeit wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Er hatte mit seinem Auto in Bottrop und Essen acht Menschen verletzt, eine Frau davon schwer. Die Opfer stammen größtenteils aus Syrien und Afghanistan und werden von Opferschutzbeauftragten betreut.