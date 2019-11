Am Bochumer Landgericht wird am Mittwoch (13.11.2019) das Urteil gegen eine Frau erwartet, die im großen Stil Frauen und Männern das Gesicht mit Hyaluron aufgespritzt haben soll. Die nötige Zulassung dafür hatte sie allerdings nicht.

Bis zu zehn Problem-Fälle am Tag

Viele Behandelte klagten anschließend über starke Entzündungen, Knötchen in der Lippe oder Deformierungen im Gesicht. Doch Einzelfälle sind das nicht, sagt Dr . Klaus Hoffmann von der Universitäts-Hautklinik im Bochumer St. Josef Hospital. Denn das Geschäft mit der Schönheit lockt auch Schwarze Schafe an. Immer wieder kommen Patienten mit schweren Schäden zu ihm. " In der Spitze hatten wir zehn Fälle an einem Tag ."