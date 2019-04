Gleich vier Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg müssen am Donnerstag (04.04.2019) in der Kleingartenanlage "Am Segen" in Dortmund-Brünninghausen entschärft werden.

Unter anderem sind die Ardeystraße, eine wichtige Durchgangsstraße zwischen Innenstadt und Dortmunder Süden, und die Bahnstrecke RB52 zwischen Herdecke und Dortmund-Signal-Iduna-Park gesperrt.

Eavakuierung gestartet

Bei Sanierungsarbeiten sind die Blindgänger am Dienstag (02.04.2019) entdeckt worden. Es handelt sich um 250-Kilogramm-Bomben, die schnell entschärft werden müssen. Auswirkungen hat das auch auf rund 350 Anwohner, die ihre Wohnungen und Häuser bereits verlassen mussten. Für sie ist in der Turnhalle der Gesamtschule Brünninghausen am Klüsenerskamp eine Evakuierungsstelle eingerichtet.

Freigabe kann bis zum Nachmittag dauern

Im Evakuierungsradius liegt auch ein Teilbereich der Johanniter-Klinik am Rombergpark. Rund 45 Patienten wurden dort in einem anderen Bereich der Klinik untergebracht. Die Entschärfung selbst soll gegen Mittag starten. Die Freigabe des Evakuierungsbereichs kann sich aber bis Donnerstagnachmittag hinziehen.

Der Evakuierungsradius

Stand: 04.04.2019, 09:41