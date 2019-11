Bombe mit Säurezünder in Duisburg gefunden

Bei Bauarbeiten auf dem Werksgelände von Thyssen-Krupp Steel in Duisburg ist am Mittwoch (13.11.2019) eine Fünf-Zentner-Bombe mit einem Säurezünder gefunden worden. Die Bombe wird noch am Mittwoch durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft.

Mehr als 1.000 Menschen betroffen

In der Evakuierungszone im Umkreis von 250 Metern um den Fundort sind 174 Anwohner betroffen. In der Sicherheitszone - 500 Meter um den Fundort - leben und arbeiten 1.475 Menschen. Die Katholische Kindertageseinrichtung Liebfrauen liegt in der Evakuierungszone und wird aktuell evakuiert.