Bomben-Entschärfung in Dortmund: Vorbereitungen sind gestartet

Der Verdachtspunkt liegt am Schwanenwall/Platz von Novi Sad in der Dortmunder Innenstadt. Ob es sich tatsächlich um einen Bombenblindgänger handelt, kann erst durch eine Aufgrabung festgestellt werden. Daher beginnen die Einsatzkräfte am Sonntag (15.08.) ab 8 Uhr mit den Sperr- und Evakuierungsmaßnahmen. Vorsorglich wird ein Radius von 500 Metern um den Verdachtspunkt evakuiert. 7.200 Menschen sollen bis dahin ihre Wohnungen verlassen.

Betreuungsstelle in Scharnhorst und kostenlose Freizeitangebote für Betroffene

Anwohnerinnen und Anwohner, die nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommen können, haben die Möglichkeit, die Betreuungsstelle in der Gesamtschule Scharnhorst aufzusuchen und sich bei der Gelegenheit auch impfen zu lassen. Denn der städtische Impfbus wird vor der Schule stehen, um den Evakuierten ein zusätzliches Impfangebot anzubieten.

Außerdem bieten der Westfalenpark (geöffnet von 9 bis 23 Uhr) und der Zoo Dortmund (geöffnet von 10 bis 17:30 Uhr) den Betroffenen des Evakuierungsgebiets kostenlose Angebote. Gegen Vorlage des Personalausweises haben sie dort am Sonntag freien Eintritt.

Evakuierung eines Altenheims und der Justizvollzugsanstalt

Evakuierungs-Radius für die Bombenentschärfung in der Dortmunder Innenstadt

Auch 77 Bewohnerinnen und Bewohner des Altenheims "St. Josefinenstift" müssen im Rahmen der Evakuierung verlegt werden. 71 Seniorinnen und Senioren kommen in ein Pflegeheim nach Bochum, die restlichen sechs Seniorinnen und Senioren kommen bei Verwandten unter. Während der Umzugsaktion am Samstagmorgen werden sie mit Kleintransportern und Rettungswagen abgeholt. Am Montag dürfen sie zurück.

Auch die Justizvollzugsanstalt Dortmund mit ihren rund 300 Insassen ist betroffen. Bereits seit mehreren Tagen werden die Gefangenen in andere Anstalten nach Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Köln, Düsseldorf, Werl und Bielefeld verlegt. Die letzten Insassen werden am Sonntagmorgen in andere Gefängnisse verteilt. Spätestens nach einer Woche sollen die Gefangenen in die Dortmunder Justizvollzugsanstalt zurückgebracht werden.

Einschränkungen im Stadtbahn-Verkehr

Mit Beginn der Entschärfung kommt es zu deutlichen Einschränkungen im Stadtbahn-Verkehr. Das betrifft die Linien U42, U43, U44 und U46. Die Stadtbahnlinien U41, U45, U47 und U49 fahren regulär. Außerdem gibt es Einschränkungen auf zwei Buslinien (Linie 452 und S30).

Ursprünglich waren Stadt und Kampfmittelbeseitiger noch von vier möglichen Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg ausgegangen, da bei Untersuchungen zur Kampfmittelbeseitigung in der Dortmunder Innenstadt sogenannte Anomalien festgestellt worden waren. Bei drei Verdachtspunkten ist aber bereits Entwarnung gegeben worden. Lediglich der Verdachtspunkt am Schwanenwall/Platz von Novi Sad verbleibt.