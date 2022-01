Bombenentschärfung in Essen: A40 und Bahnstrecke betroffen

Die anstehende Entschärfung wirkt sich erheblich auf den Berufsverkehr aus. Da sowohl die A40 , als auch die Hauptverkehrsachse der Bahn innerhalb des Evakuierungsbereichs liegt, müssen beide Strecken gesperrt werden. Wann genau, ist noch nicht klar. Die Stadt Essen informiert auf Twitter und auf ihrer Homepage im Ticker.

Die A40 muss nach Informationen der Stadt zwischen Essen Huttrop und Holsterhausen in beide Richtungen gesperrt werden, die Bahnstrecke zwischen dem Hauptbahnhof und Essen-West. Der Fernverkehr soll umgeleitet werden. Schon seit dem frühen Nachmittag ist eine wichtige Verbindungsstraße in der City, die B224 , gesperrt. Außerdem haben die Einsatzkräfte am Nachmittag ein Berufskolleg geräumt.

Stadt richtet Notquartier ein

Alle Gebäude im Umkreis von 250 Metern rund um die Bombenfundstelle müssen bis zum Ende der Entschärfung evakuiert werden. Im Umkreis von 250 bis 500 Metern sollen sich die Bewohner während der Entschärfung in den Gebäudeteilen aufhalten, die von der Bombe abgewandt liegen.

Im inneren Kreis sind 300 Menschen betroffen, im äußeren 2000. Die Stadt hat in der Weststadthalle in der City eine Betreuungsstelle eingerichtet. Dort sollen unter Corona-Bedingungen die Menschen versorgt werden, die ihre Wohnungen verlassen müssen. Die Stadt bittet Autofahrer, das Essener Zentrum so gut es geht zu umfahren. Bereits jetzt ist aber schon ein Verkehrchaos in dem Bereich ausgebrochen, berichten WDR -Reporter.

Wenn Blindgänger gefährlich werden.

Stand: 19.01.2022, 16:59