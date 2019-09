A40 - Sperrung wegen Bombenentschärfung

Durch einen Bombenfund wurde die A40 am Donnerstag (26.09.2019) ab 15.25 Uhr gesperrt. In Fahrtrichtung Duisburg ist die Bahn zwischen Gelsenkirchen-Süd und Essen-Frillendorf dicht. In Richtung Bochum wird bereits ab Essen-Huttrop gesperrt und der Übergang von der A52 auf die A40 ebenfalls.

Auch der ÖPVN ist betroffen

In Nähe der Autobahn ist eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem zweiten Weltkrieg bei Bauarbeiten gefunden worden. Rund 200 Anwohner im Umkreis von 250 Metern mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Alle im Umkreis von 500 Metern sollen sich in der Zeit in Gebäudenteilen aufhalten, die abgewandt vom Fundort sind. Außerdem rät die Stadt Essen, vorhandene Gasgeräte abzusperren.

Auch Busse und Bahnen werden laut Stadt betroffen sein. Autofahrer sollen den Sperrungsbereich weiträumig umfahren.

Stand: 26.09.2019, 12:32