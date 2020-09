Weltkriegsbombe in Essen: Seniorenheime und Kita betroffen

In Essen-Stoppenberg ist am Montag eine Weltkriegsbombe gefunden worden, die noch im Laufe des Abends entschärft werden muss. Nach Angaben der Stadt sind etwa 4.000 Menschen von der Räumung der Umgebung betroffen.

Senioren und Hilfsbedürftige werden transportiert

Demnach gehören dazu auch mehrere Einrichtungen für Senioren und Hilfebedürftige sowie eine Kita. In einem Seniorenheim müssen mehrere Patienten mit Krankentransporten auf andere Stationen verlegt werden. Andere werden mit Bussen in eine Betreuungsstelle gebracht. So auch die Bewohner eines Heims für betreutes Wohnen und eines Männerwohnheims.

Insgesamt müssen rund 150 Personen aus diesen Einrichtungen in vier extra bereit gestellte Betreuungsstellen transportiert werden. Für Anwohner ist eine solche Stelle in einer Schule untergebracht. Vor Ort werde man auf das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln achten, so die Stadt.