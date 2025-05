Mehrere Schulen im Ruhrgebiet erhalten Drohung - keine Gefährdungslage

Der Unterricht an den meisten Schulen läuft im Moment normal weiter. " Aktuell haben wir keine konkreten Hinweise auf eine ernstzunehmende Gefährdungslage ", sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa . Am Morgen wurden offenbar Drohschreiben mit identischem Inhalt per Mail an verschiedene Schulen geschickt.

Die Polizei sei vorsichtshalber verstärkt im Einsatz. Am Burggymnasium in Essen waren am Morgen gegen 7.00 Uhr einige Polizeibeamte vor Ort. Die Schüler mussten etwa eine Stunde auf dem Schulhof abwarten - danach begann aber Unterricht.

Schulen reagieren unterschiedlich

An mindestens einer Schule fällt der Unterricht wegen der Drohung jedoch aus. Der Schulleiter einer Hauptschule in Gelsenkirchen hat die Schüler laut Polizei nach Hause geschickt. An anderen Schulen bekamen die Schüler den Vorfall dagegen gar nicht mit.

Auch das Don Bosco Gymnasium in Essen-Borbeck erhielt eine der Mails - auch hier findet der Unterricht trotzdem statt. Man wolle sich durch solche Drohungen nicht verunsichern lassen, so der Schulleiter.

Unsere Quellen:

Reporter vor Ort

Nachrichtenagentur dpa

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

