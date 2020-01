Nach der großen Evakuierungsaktion wegen Bombenfunden am Sonntag (12.01.2020) kehrt in den betroffenen Krankenhäusern am Montag (13.01.2020) langsam wieder der Alltag ein. Fast alle Patienten, die aus Sicherheitsgründen in andere Krankenhäuser verlegt werden mussten, sind inzwischen zurück.

Kosten noch unklar

Jetzt steht die Frage im Raum, welche Verluste die Krankenhäuser bei der Aktion gemacht haben. Die Mitarbeiter der beiden Krankenhäuser rechnen das noch aus. Fest steht aber, dass eine beträchtliche Summe zusammenkommen wird. So macht zum Beispiel das Klinikum Dortmund normalerweise einen Umsatz von rund einer Million Euro täglich.

Schon die Tage vor der Evakuierung waren ja aber keine normalen Tage: Das Klinikum hat da schon keine Patienten mehr aufgenommen und keine Operationen mehr geplant. Das bedeutete für das Klinikum kräftige finanzielle Verluste. Jetzt prüft die Verwaltung gerade, inwieweit dafür eine spezielle Versicherung greift, die die Krankenhäuser haben.

Polizei und Stadt zufrieden mit Ablauf

Mit der Entschärfung der zwei gefundenen Fliegerbomben sind Polizei und Stadt Dortmund insgesamt zufrieden, teilten sie mit. Mehr als 13.000 Anwohner mussten gestern ihre Wohnungen verlassen.