In der Nacht zu Dienstag (08.05.2018) ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der östlichen Dortmunder Innenstadt entschärft worden. Die Entschärfung hatte sich mehrfach verzögert, weil einige Anwohner ihre Wohnungen nicht verlassen wollten. Erst kurz vor zwei Uhr konnte die Bombe entschärft werden.

Späte Evakuierung sorgt für Unmut

Am späten Abend hatte die Stadt darüber informiert, dass 250 Menschen ihre Wohnungen verlassen mussten. Noch in der Nacht musste eine Fliegerbombe in der Deggingstraße entschärft werden. Einige Anwohner hatten dafür kein Verständnis. Sie hätten es lieber gesehen, wenn die Bombe erst tagsüber entschärft worden wäre.