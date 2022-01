Tochter von Corona-Leugner gründet Selbsthilfegruppe

Sarah und ihr Freund Tim treffen sich in den Räumen der Bochumer Selbsthilfe-Kontaktstelle mit deren Leiterin Dorothée Köllner. Christoph Grotepass von der Sekten-Info in Essen stößt auch dazu. Sarah und Tim heißen in Wirklichkeit anders. Ihre richtigen Namen wollen sie nicht öffentlich machen, um sich selbst und auch ihre Gruppe zu schützen. Sarah erzählt dem WDR , wie es zu der Selbsthilfegruppe kam.

WDR: Sarah – was genau gab den Ausschlag für die Idee mit der Selbsthilfegruppe?

"Nicht mit Fakten argumentieren"

Sarah: Ich telefoniere regelmäßig mit meinem Vater. Zuletzt endete das immer mit Schreierei auf beiden Seiten. Aber das eine Mal war es so krass, dass mir richtig Angst wurde. Einen Aneinanderreihung aller Stereotypen. "Das ist ja wie im Holocaust!", "Wir leben in einer Diktatur!", "Wir leben im Bürgerkrieg" und immer so weiter. Ich habe das Gespräch abgebrochen. Das war nicht mein Vater. Dann habe ich zwei Stunden geheult. Ich hatte das Gefühl, gerade meinen Vater verlorenen zu haben. Tim hat sofort gegoogelt, wer uns helfen könnte. Bei der Sekteninfo in Essen haben wir uns dann super aufgehoben gefühlt.