Am Montagabend (24.09.2018) haben sich die Bochumer Ortsvereine der SPD hinter die Entscheidung der Bundes-SPD im Fall Maaßen gestellt. Der Kurs der Parteispitze werde gestützt, sagte der Unterbezirksvorsitzende Karsten Udolph dem WDR nach einem Treffen der Ortsvereine mit dem SPD-Vorstand des Bochumer Unterbezirks.

Vier Ortsvereine der SPD in Bochum hatten vergangene Woche eine bundesweite Initiative gestartet, um die Große Koalition in Berlin zu beenden. Die Mitglieder der Parteibasis wollten den SPD-Vorstand in Berlin zwingen, einen Bundesparteitag einzuberufen, um das Ende der Koalition zu beschließen.