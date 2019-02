Pfarrerin gibt Impuls für Forschungsprojekt

Auch der evangelischen Pfarrerin Zuzanna Hanussek sind die einsamen Tode aufgefallen. Sie hat in Gelsenkirchen ordnungsamtliche Bestattungen durchgeführt. Das sind Bestattungen für Menschen, deren Angehörige sich nicht ermitteln lassen.

Hanussek hat bemerkt, dass in vielen Sterbeurkunden statt eines Datums eine "Liegezeit" angegeben ist. Das besteht aus zwei Daten: ein möglicher Tag, an dem der Verstorbene zuletzt gesehen wurde und das Auffindungsdatum.

Promotionsprojekt zu "unentdeckten Todesfällen"

Manchmal werden Verstorbene erst nach Wochen oder Monaten gefunden. Hanussek hat sich mit diesen "unentdeckten Todesfällen" an die Evangelische Hochschule in Bochum gewandt. In einem Forschungsprojekt wurden daraufhin 60 Todesfälle aus Gelsenkirchen untersucht.

Das Ergebnis: 75 Prozent der Verstorbenen waren männlich, ledig und haben meistens allein gelebt. Susanne Loke hat das Masterprojekt auf ihr Promotionsprojekt ausgeweitet. Sie will ein statistisches Profil von Verstorbenen erstellen, die erst nach langer Zeit tot aufgefunden wurden.

Gründe für einsame Tode: Überaltung, soziale Isolation

Susanne Loke glaubt, dass es gesellschaftliche und individuelle Gründe dafür gibt, dass Menschen nach ihrem Tod nicht vermisst werden. " Es gibt durchaus soziale und räumliche Bedingungen, die Vereinsamung und soziale Isolation begünstigen ".

Einsamkeit im Alter

Als Beispiel nennt sie Stadtteile mit Mehrfamilienhäusern und fehlenden Nachbarschaftsangeboten. Auch Überalterung und das Lösen von familiären Strukturen können mögliche Gründe sein.

Ergebnisse sollen Präventaionsansätze bieten

Die Ergebnisse von Lokes Projekt sollen Ansätze für Präventionsmaßnahmen wie Nachbarschaftstreffen oder Besuchsdienste sein. Zudem können so Hinweise auf besonders gefährdete Personengruppen ermittelt werden.

Insgesamt wertet Loke rund 65.000 Sterbeurkunden aus Gelsenkirchen und Aachen aus den Jahren 2006 bis 2016 aus. Die Erhebung in Aachen ist bereits abgeschlossen. Im März 2019 soll sie in Gelsenkirchen fertig gestellt werden.