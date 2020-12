Überwältigende Reaktionen auf wütenden Brief der Polizei Bochum

Der Polizeisprecher Volker Schütte ist gerührt von den Reaktionen der Menschen. Viele haben dem fast 90-jährigen Opfer des Diebstahls Spenden und Hilfe angeboten. Ihm war am Mittwoch in Witten die komplette Monatsrente gestohlen worden.

Der Senior hatte sich seine Rente bei der Bank auszahlen lassen. Den Geldumschlag steckte der alte Mann in seine Jackentasche. Dabei wurde er laut Polizei offenbar beobachtet.

Dieb soll mehrmals nach Weg gefragt haben

Wie Polizeisprecher Schütte in seinem Brief an einen, wie er ihn nennt, "kleinen miesen Dieb" schreibt, wurde der Senior auf seinem Heimweg mehrmals von einem etwa 40 Jahre alten Mann nach dem Weg zu einem Krankenhaus gefragt.

Dabei soll er ihm einen Stadtplan vor das Gesicht gehalten haben und dann plötzlich weggegangen sein. Die Polizei vermutet, dass er in dieser Zeit den Umschlag voll Geld aus der Jackentasche gezogen hat.

Polizei sucht Zeugen

"Weißt du eigentlich, was du da gemacht hast und was das gerade in der Weihnachtszeit bedeutet? Du solltest Dich schämen!" , schrieb der Polizeisprecher. Die Beamten suchen weiterhin Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen gegeben können. Der Senior hat übrigens alle Spenden- und Hilfsangebote abgelehnt.

Stand: 07.12.2020, 19:04