Bochum läutet für New York

Fachhochschule Bochum von Journalisten überrannt

Meldungen machten die Runde, Jarrah hätte sogar an der Fachhochschule studiert. Urplötzlich stand die Weltpresse mit Übertragungswagen vor der Tür. Der damalige Kanzler der FH Rainer Ambrosy erinnert sich: " Gleichwohl war es so, dass die Journalisten von uns forderten, mal die Labore zu sehen, so nach dem Motto: Wir wollen doch mal wissen, wie und wo Terroristen ausgebildet werden. Das war ganz schrecklich für uns. Bisher waren die Attentate schrecklich, aber weit weg, aber jetzt rückten sie ganz nahe."

Anschläge in Bochumer Studentenwohnheim vorbereitet