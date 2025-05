In der Nacht zu Freitag ist in Bochum-Hamme ein Feuer in der Eventlocation Rouge ausgebrochen. Anwohner wurden am frühen Morgen durch die Warnapp NINA alarmiert.

Gegen 4.56 Uhr warnte die Feuerwehr vor Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung rund um die Freudenbergstraße. Die Diskothek stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Flammen. Durch die Lage direkt an der A40 hatten sich viele Autofahrer bei der Feuerwehr gemeldet. In der Spitze waren rund 85 Einsatzkräfte vor Ort.

Löscharbeiten dauern mehrere Stunden

Die Räumlichkeiten der Diskothek wurden vollständig zerstört. Laut Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. Die Dachflächen des Halle wurden mit Hilfe einer Drohen mit Wärmebildkamera kontrolliert. Verletzt wurde niemand. Die Disco war leer, als das Feuer ausbrach.

Das Feuer hatte sich in einer Halle der Disko ausgebreitet. Die Einsatzkräfte bekämpften die Flammen von innen mit Strahlrohren sowie von außen über zwei Drehleitern. Um versteckte Glutnester zu erreichen, mussten Teile der Zwischendecke geöffnet werden.

Bereits um 5.39 Uhr gab die Warnapp Entwarnung: Eine akute Geruchsbelästigung bestand nicht mehr. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.