Die Max-Planck-Gesellschaft will ein neues Institut in Bochum ansiedeln. Das teilte die Landesregierung am Freitag (23.11.2018) mit. Das neue Institut soll die Grundlagen der Cybersicherheit und den Schutz der Privatsspähre im Netz erforschen. Die Entscheidung der Max-Planck-Gesellschaft treibt den Strukturwandel weiter voran.

Ansiedlung zum Wohle des Ruhrgebietes