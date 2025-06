"Wir müssen Prostitution besprechbar machen!"

Anlass für die Aktion ist der Internationale Sexarbeitertag am 02. Juni. Der Berufsverband Sexarbeit veranstaltet bis Freitag eine ganze Aktionswoche. Die Führungen über den Straßenstrich gibt es bundesweit in fünf Städten, in Essen zum zweiten Mal. Die Stadt ist die einzige in NRW .

"Gut und eklig"

Sandra Tuttas aus Bottrop und Celine und Tim Klautke aus Essen waren bei der Führung dabei.

Celine und Tim Klautke waren beim ersten Mal im vergangenen Jahr auch schon dabei. Diesmal haben sie Celines Tante Sandra Tuttas aus Bottrop mitgebracht. Alle drei finden es gut, dass es den Schutzraum Straßenstrich gibt. So sei die Prostitution, die es ja ohnehin gebe, zumindest unter Kontrolle.

Wie es in den Verrichtungsboxen riecht, finde ich aber schon eklig. Kaum vorstellbar, dass Männer an sowas Spaß haben. Celine Klautke

In diesen Verrichtungsboxen gibt es extra einen Alarmknopf falls Freier übergriffig werden.

Auch ihre Tante findet den Ort " grenzwertig ", sagt sie. In die eingezäunten Boxen können Freier vorwärts mit ihrem Auto hineinfahren, die Prostituierten steigen ein. Auf ihrer Seite ist zur Sicherheit ein roter Alarmknopf, der mit einer Sirene verbunden ist.

Protest gegen Sexkauf

Simone Kleinert ist im Bundesvorstand Nordisches Modell und will, dass Sexkauf verboten wird.

Nicht bei allen kommen die Führungen über den Straßenstrich in Essen gut an. Fünf Aktivisten unter anderem vom Bundesvorstand Nordisches Modell sind auch auf dem Gelände. Sie wollen, dass Sexkauf verboten wird und Freier kriminalisiert werden. Mit dabei ist Simone Kleinert.

Es gibt fast eine Viertelmillion Prostituierte in Deutschland, gerade mal 30.000 sind offiziell gemeldet. Das Dunkelfeld ist schon riesig. Simone Kleinert, Bundesvorstand Nordisches Modell