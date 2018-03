Neue Kontroverse über Rückkehr von Bivsi

Die Grünen im Landtag und Unterstützer der Schülerin Bivsi Rana und ihrer Familie haben die Kritik des Verwaltungsgerichts Duisburg an der Rückkehr der Familie zurückgewiesen. Gerichtspräsident Andreas Heusch hatte erklärt, dass der Fall ein Schlag ins Gesicht aller Ausländer sei, die sich rechtskonform verhielten. Damit spielte er auf die Tatsache an, dass Bivsis Vater jahrelang unter falscher Identität in Deutschland gelebt hatte.

Die in Duisburg lebende Bivsi war im vergangenen Jahr mit ihren Eltern nach Nepal abgeschoben worden. Die 15-Jährige und ihre Eltern waren nach Protest mit einem Schüleraustausch-Visum wieder eingereist. Die Eltern dürfen Bivsi aus humanitären Gründen für die Dauer der Ausbildung begleiten.