Das Bistum Essen wirbt in diesem Jahr mit einer ungewöhnlichen Video-Botschaft für seine rund tausend Weihnachtsgottesdienste. Im Video steht eine Stewardess in einer Kirchenkulisse und erklärt mit einem Augenzwinkern, was Kirchenbesucher an Heiligabend beachten müssen.

Im Stil einer Sicherheitseinweisung im Flugzeug bittet die Stewardess zum Beispiel darum, Handys in den "Gottesdienst-Modus" zu versetzen oder weist auf Schwimmwesten unter den Bänken hin, falls der Sitznachbar nah am Wasser gebaut sei.