Das Bistum Essen will mit neuen Schutzkonzepten für seine Schulen präventiv gegen sexuellen Missbrauch vorgehen. Die Konzepte wurden gemeinsam mit Schülern, Lehrern und Eltern in Schulen in Duisburg, Gladbeck und Essen erarbeitet und sind jetzt in Kraft getreten.

Führungszeugnis notwendig

Unter anderem müssen die Mitarbeiter und Lehrer einen Verhaltenskodex unterschreiben. Der beschäftigt sich zum Beispiel mit der Frage, wie sie sich Schülern gegenüber angemessen verhalten.

In den Schutzkonzepten sind außerdem spezielle Schulungen zum Thema vorgeschrieben und es werden Beschwerdewege sowie Ansprechpersonen aufgezeigt. Auch ist festgelegt, dass Mitarbeiter und Lehrer ein Führungszeugnis vorlegen müssen.