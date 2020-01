Bischof Overbeck fordert Demut in Debatte um Kirchenreform

Essens Bischof Franz-Josef Overbeck fordert einen "Neuaufbruch" der katholischen Kirche in Deutschland bei der angekündigten Reformdebatte. Der Synodale Weg müsse mit der Einwilligung verbunden sein, "als Kirche kleiner und demütiger zu werden" , heißt es in dem Wort des Bischofs 2020, das am Wochenende in allen Kirchen des Ruhrbistums verlesen wird.

Dabei sei es notwendig, "differenzierte, vielschichtige Antworten zuzulassen und darauf zu verzichten, sich über andere Menschen besserwisserisch und arrogant zu erheben" .