Es hat was von Bruzzeln am Herd, nur mit viel kleineren Kochtöpfen. Wenn Klaus Uwe Koch und Ingo Schallmeyer von der Westfälischen Hochschule Recklinghausen die Köpfe zusammenstecken, geht's immer nur um eins: das richtige Rezept für einen Bioklebstoff. Über zwei Jahre haben sie mit ihrem Team an der richtigen Zusammensetzung geforscht.

Klebstoff ohne Erdöl

Die Hürde war hoch gesetzt - die Industrie wollte einen Haftkleber, der genauso elastisch und klebrig ist wie der bisherige. Nur mit dem Unterschied, dass er anstatt Erdöl beispielsweise aus Maisstärke und Polymilchsäure hergestellt werden kann. Über 300 Rezepte hat das Team um Professor Koch in Zusammenarbeit mit dem Oberhausener Fraunhofer Institut ausprobiert.

Viel Interesse an Klebstoff

Die Tests zeigen, dass der neue Biokleber alle an ihn gestellten Anforderungen erfüllt. Das macht die Forscher mächtig stolz. Und sie sind sich sicher, dass er in die industrielle Produktion geht. Mit mehr als 60 deutschen Klebstoffherstellern stehe man in Kontakt, so Klaus Uwe Koch. Der neue Klebstoff soll unter anderem bei Klebebändern, Haftnotizzetteln und Zierleisten zum Einsatz kommen.