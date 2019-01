Probleme mit Technik und Vandalismus

Kleinere technische Störungen gibt es beim Ankoppeln der Waggons. Der Betreiber, die Abellio Rail NRW GmbH , spricht aber von "Kinderkrankheiten" . Problematisch seien auch Graffiti-Schmierereien, so ein Unternehmenssprecher am Montag (28.01.2019) gegenüber dem WDR. Die Züge mussten schon sechs Mal zur Komplett-Reinigung in die Werkstatt.