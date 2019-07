Millionen müssen gespart werden

Trotz des abgeschlossenen Stellenabbaus, hätten viele der verbliebenen Mitarbeiter weiterhin Zukunftsängste. Ein Betriebsrat in Essen rechnet zum Beispiel damit, dass deshalb bald auch weitere Mitarbeiter freiwillig gehen werden.

Auch in der Verwaltung in der Kaufhof-Zentrale in Köln wurden Arbeitsplätze gestrichen. Insgesamt 1.000 Mitarbeitern wurde gekündigt. Der Hauptsitz von Galeria Karstadt Kaufhof ist nun die Ex-Karstadtzentrale in Essen.

Der Stellenabbau war laut Management notwendig, weil die Warenhäuser rote Zahlen schreiben und kurzfristig ein dreistelliger Millionenbetrag eingespart werden muss.