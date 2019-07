Die Emschergenossenschaft und der Ruhrverband haben am Mittwochabend (03.07.2019) eine positive Zwischenbilanz zu ihrer Kampagne für weniger Medikamentenrückstände im Abwasser gezogen. In den vergangenen zwei Jahren wurden viele Bürger in Essen dafür sensibilisiert, abgelaufene Arzneimittel nicht in der Toilette zu entsorgen.

"Essen macht's klar" - so lautet das Motto der Kampagne von Emschergenossenschaft, Ruhrverband und der Stadt Essen. Das Problem: Immer mehr Medikamentenrückstände sammeln sich in unserem Wasserkreislauf und das hat negative Folgen für die Umwelt.