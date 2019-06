Eines der größten Ramadan-Feste Deutschlands geht am Sonntag (02.06.2019) in Dortmund zu Ende. Zum "Festi Ramazan" sind deutlich weniger Menschen gekommen, als zuvor.

Mit 200.000 Besucher hatte der Veranstalter Fatin Ilhan gerechnet. Es kamen bis jetzt aber nur halb so viele. Für das Veranstalter-Team liegt das vor allem am wechselhaften Wetter. " Die ersten zehn Tage waren leider sehr kal t", erinnert sich Fatin Ilhan. Jetzt hofft er, dass das warme und sonnige Wetter am Wochenende noch einmal ein paar Besucher anlockt.

Das Abschlussprogramm fällt eher unspektakulär aus. Nach Absprache mit der Stadt Dortmund wird es in diesem Jahr keine laute Musik und kein Feuerwerk geben. Anwohner hatten sich vor dem Ramadan-Fest deswegen beschwert.