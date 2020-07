Betrugsverdacht bei Brust-OPs in Marl: Was wusste die Klinikleitung?

Privat bezahlte Schönheits- OP

Die Operation von Daniela Maiwald ist jetzt ein Fall für die Staatsanwaltschaft Bochum. Der Verdacht: Abrechnungsbetrug. Die Klinik hat bei der Operation offenbar zweimal an ihr verdient. Neben einer privat bezahlten Brustvergrößerung für 3.000 Euro wurde auch ein Eingriff bei ihrer Krankenkasse abgerechnet. Knapp 1.000 Euro sollen nach Recherchen des WDR zusätzlich an die Klinik gegangen sein, wegen einer angeblichen Brusterkrankung.

Von einer solchen Erkrankung sei allerdings nie die Rede gewesen, versichert Daniela Maiwald. Sie habe nie von einem Befund erfahren und sei ausschließlich wegen der Schönheits-Operation in der Klinik gewesen. Der andere Eingriff, so sieht es aus, könnte schlichtweg erfunden worden sein. Die Klinik räumt auf wiederholte Anfrage ein, dass in diesem Fall " OP und OP -Bericht" nicht übereinstimmen. Es werde intern ermittelt, wie die Abrechnung zustande kam.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Der Staatsanwaltschaft Bochum liegen den Recherchen zufolge zahlreiche ähnliche Fälle aus der Klinik in Marl vor: Schönheits- OPs , die mit anderen Eingriffen kombiniert worden sein sollen, die dann wiederum bei den Krankenkassen abgerechnet wurden. Die Ermittlungen laufen seit mehr als einem Jahr. Im Mai des vergangenen Jahres wurde die Klinik auch durchsucht.

Beschuldigt wird der damalige Chefarzt der Gynäkologie. Der Vorwurf lautet Abrechnungsbetrug. Nach Informationen des WDR führt die Bochumer Behörde ihn aber nicht mehr als einzigen Beschuldigten. Auch gegen eine weitere, nicht-medizinische Fachkraft werde nun ermittelt.

Klinik prüft 3.000 Fälle

Die Klinikleitung hatte eine Prüfung der Vorgänge in Auftrag gegeben - nach Konfrontation mit den Vorwürfen des WDR. Öffentlich kündigte sie die Untersuchung von 3.000 Fällen an. Bei nun 832 intern untersuchten Fällen kam heraus: 106 Fälle sollen " ingesamt eindeutig inkorrekt kodiert/abgerechnet " worden sein. Weitere 151 Fälle befinden die Prüfer als " nicht eindeutig inkorrekt" , es bestünden aber " zumindest Zweifel an der Korrektheit der Kodierung ".

Der Operateur soll in den von der Staatsanwaltschaft als verdächtig eingestuften Fällen immer derselbe gewesen sein: Der frühere Chefarzt der Gynäkologie, Dr . E. Im Sommer 2018 wurde er von der Klinik fristlos entlassen. Heute arbeitet er als privater Schönheitschirurg in NRW . Auf seinen Social-Media-Kanälen wirbt er für Brustvergrößerungen, Haarverpflanzungen und Fettabsaugungen.

Dr . E. widerspricht Vorwürfen

Über seinen Anwalt lässt Dr . E. mitteilen, dass er ohne genauere Angaben und ohne Einsicht in Patientenunterlagen zu konkreten Fällen keine Stellung nehmen könne. Er habe aber grundsätzlich nie Schönheits-Operationen mit Eingriffen kombiniert, " die nur als notwendig dargestellt worden seien, aber objektiv nicht notwendig waren ".

Jeder Patientin sei vor einer Behandlung der Befund erklärt und dementsprechend die Therapie mit ihr abgestimmt worden. Die Kodierungen und Abrechnungen von Eingriffen seien nicht durch ihn erfolgt, sondern z.B. durch Oberärzte und Kodierfachkräfte der Klinik.

Inhaltsverzeichnis Ausgewählter Teil: Teil 1/2 - Betrugsverdacht bei Brust- OP s in Marl: Was wusste die Klinikleitung?

Teil 2/2 - Knappschafts-Krankenkasse bekam schon Geld zurück

Stand: 09.07.2020, 06:00