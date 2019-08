" Der Grobblechbereich darf kein Bauernopfer für langjähriges Fehlmanagment sein. Wir lassen nicht zu, dass unsere Kolleginnen und Kollegen so an den Pranger und der Standort Duisburg Hüttenheim infrage gestellt werden ", sagte Gesamtbetriebsratschef Tekin Nadikkol am Freitag (09.08.2019) in einer gemeinsamen Mitteilung der Arbeitnehmervertreter von Thyssen-Krupp-Steel.

Standorte auf dem Prüfstand?

Bei der Vorstellung der Quartalszahlen am Donnerstag (08.08.2019) musste Thyssen-Krupp-Chef Guido Kerkhoff schlechte Zahlen präsentieren. Mit in der Botschaft waren auch Pläne, dass Standorte und damit Jobs auf der Kippe stehen könnten. Darauf reagierten die Betriebsräte nun, da sie den Grobblechbereich in Duisburg-Hüttenheim vor unsicheren Zeiten sehen.