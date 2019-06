"Beste Klasse Deutschlands": Essener Kinder gewinnen Quiz

Die 6e des Helmholtz-Gymnasiums in Essen hat das Finale der Schüler-Quizsendung " Die beste Klasse Deutschlands " 2019 gewonnen. In der Finalsendung ( Kika / HR / ARD ) setzten sich die Essener am Samstag (08.06.2019) gegen eine sechste Klasse des Ökumenischen Gymnasiums zu Bremen (2. Platz) sowie zwei siebte Klassen aus Homburg/Saar und Halle/Saale durch. Hauptgewinn ist eine fünftägige Klassenreise nach Athen.

1.200 Teilnehmer bei Schüler-Quiz

Insgesamt hatten sich über 1.200 Klassen der Jahrgangsstufen 6 und 7 für die aktuelle Staffel der Kika-Quizshow beworben. 32 Klassen aus 15 Bundesländern schafften es in die Endrunde. Im "Superfinale" traten dann die bis dahin vier besten Klassen gegeneinander an.