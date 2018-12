Besondere regionale Ampelmännchen sind in NRW Sache der Kommunen. Das stellte Verkehrsminister Hendrik Wüst ( CDU ) in einer Vorlage für die Sitzung des Verkehrsausschusses am Mittwoch (05.12.2018) im Düsseldorfer Landtag klar. Die Kommunen müssten aber darauf achten, dass die Ampelzeichen für alle erkennbar seien und somit die Verkehrssicherheit gewährleistet sei.

Ein Bergmann mit Grubenlampe in Grün und Rot ist zum Beispiel seit Oktober 2018 die neue Lichtgestalt an Duisburger Fußgängerampeln. Diesen Bergmann hätte die Bergkamener SPD auch gern - und dazu noch einen Römer. Das hatte der Rat am Donnerstag (22.11.2018) einstimmig beschlossen. Die Stadt muss jetzt prüfen, wie genau die Ampel-Symbole aussehen sollen und was sie kosten würden.