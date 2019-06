Bei Kaufhof wollen offenbar mehr Beschäftigte freiwillig gehen als Stellen abgebaut werden sollen. Diese Tendenz zeichnet sich deutschlandweit in vielen der 94 Filialen ab, sagte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Peter Zysik dem WDR .

In den kommenden Monaten müssen 1.000 Vollzeitstellen bei Kaufhof abgebaut werden. Wer freiwillig geht, soll eine höhere Abfindung bekommen. So steht es in der Vereinbarung zwischen Management und Arbeitnehmervertretern.