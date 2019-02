Am Donnerstag (21.02.2019) startet in Essen die größte Fahrradmesse in NRW . Rund 250 Aussteller präsentieren bis einschließlich Sonntag (24.02.2019) Neuigkeiten rund ums Rad. In den vergangenen Jahren ging es immer stärker um E-Bikes .

Auch in diesem Jahr werden überwiegend Elektro-Fahrräder und Pedelecs gezeigt. Ein Schwerpunkt: Besserer Diebstahlschutz für die Räder bis hin zur GPS -Ortung. Auf der Messe können viele Fahrrad-Modelle auf Teststrecken getestet werden.

Lastenräder neuer Trend