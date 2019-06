Verbraucherzentrale NRW kritisiert Inhaltsstoffe

Die Kosmetikseminare bietet " DKMS Life" bundesweit unter dem Motto "look good, feel better" an. Hierfür spenden bekannte Konzerne Kosmetikartikel, die an die Teilnehmerinnen verschenkt werden.

Kerstin Etenbach-Effers, Chemieexpertin der Verbraucherzentale NRW

Wir haben eine Liste mit den Inhaltsstoffen von acht Produkten, die auf einem dieser Seminare verschenkt wurden, einer Chemikerin der Verbraucherzentrale vorgelegt. Ihre Einschätzung: Kein einziges der Produkte davon könne ohne gesundheitliche Bedenken genutzt werden.