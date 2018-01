Duisburg: Baustopps durch schlechtes Wetter

Das schlechte Wetter der vergangenen Wochen und steigende Pegelstände bringen den Baustellenkalender der Stadt Duisburg etwas durcheinander. Zwei große Bauprojekte müssen gerade eine Zwangspause einlegen.

Zu viel Wasser von oben

Der Umbau des Vorplatzes am Hauptbahnhof zum Beispiel. Eigentlich müsste dort die Brücke über die A59 abgedichtet werden, damit es weitergehen kann. Dafür hat es in der letzten Zeit aber zu viel geregnet. Und die Dichtmasse haftet laut Stadt nur an trockenen Stellen und härtet erst bei über acht Grad Celsius. Wann die Baustelle genau fertig wird, sei noch unklar, heißt es.

Zu viel Wasser von unten