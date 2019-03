Autobahnbaustellen in NRW: Schneller und besser abgestimmt

Der Landesbetrieb Straßen NRW hat am Mittwoch (13.03.2019) mit Vertretern von Kommunen, Wirtschaft, Verbänden und Verkehrsträgern über 140 Großbaustellen auf Autobahnen gesprochen. Die stehen in den nächsten zwei Jahren in NRW an. Auf der Baustellenkonferenz ging es um schnellere Abläufe und mehr gemeinsame Abstimmung.

Die Anzahl der Autobahnbaustellen im Land steigt auch 2019 weiter an, hieß es auf der Konferenz. "Wir wollen und müssen bauen, aber wir wollen den Verkehr dabei so wenig wie möglich belasten" , so Straßen. NRW -Direktorin Elfriede Sauerwein-Braksiek.