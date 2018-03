Hier wird gebaut auf den Autobahnen im Ruhrgebiet

Straßen.NRW investierte " so viel wie noch nie "

" Im vergangenen Jahr hat Straßen.NRW 1,25 Milliarden Euro investiert, so viel wie noch nie ", sagte die Direktorin des Landesbetriebs, Elfriede Sauerwein-Braksiek auf der Baustellenkonferenz in Bochum. " Im laufenden Jahr peilen wir noch einmal 35 Millionen Euro mehr an. " Insgesamt werden in ganz NRW in den kommenden zwei Jahren 130 neue Baustellen eröffnet, die eine Rekordsumme von 2,5 Milliarden Euro kosten.

Das erhöhe auch die Ansprüche an das Baustellenmanagement. " Wir lassen nicht nach, die Baustellen so zu organisieren, dass der Verkehr so gut wie möglich weiterfließen kann ", so Sauerwein-Braksiek.

Durch mehr Baustellen müsse mit mehr Stau gerechnet werden. "Die Straßen kommen an ihre Kapazitätsgrenzen und auch viele Brücken können die Belastungen kaum mehr bewältigen" , sagte die Straßen.NRW-Direktorin.

Baustellenschwerpunkte auf A42 und A43

Wichtige Projekte sind in den kommenden Jahren besonders an einigen Verkehrsknotenpunkten im Ruhrgebiet geplant. So gibt es beispielsweise auf der A42 gleich mehrere Baustellen. Zwischen dem Autobahnkreuz Essen-Nord und Gelsenkirchen-Zentrum laufen bereits seit dem Jahreswechsel die Arbeiten zur Sanierung und Lärmsanierung, voraussichtlich bis Ende 2020.