Das Bauvorhaben "The Curve" im Duisburger Innenhafen bekommt noch eine Chance. Der Stadtrat hat am Montagabend (30.09.2019) entschieden, das geplante Prestige-Projekt nicht aufzugeben.

Probleme mit Bodenbeschaffenheit

Bei der Planung des Gebäudekomplexes waren Probleme mit der Bodenbeschaffenheit aufgetaucht. Wegen der dadurch höheren Baukosten will der Investor deutlich weniger für das Grundstück und die bisherigen Planungsleistung der Stadt zahlen. Der Rat stimmte dem grundsätzlich zu - will aber 500.000 Euro mehr als der Investor anbietet. Der muss nun entscheiden, ob er "The Curve" trotzdem bauen will.

Über 20 Jahre seit ersten Planungen vergangen

Über 20 Jahre sind seit den ersten Planungen vergangen. 2018 scheint zunächst alles vorbei: Die Stadt kann das Gelände nicht baureif übergeben, der Boden ist nicht dicht genug. Weil alles aufwendiger und teurer wird, löst sie den Kaufvertrag auf und zahlt eine Entschädigung in Millionenhöhe. Der Investor hat die Planungen nun überarbeitet, den Boden will er selbst baurreif machen.