Montagabend (30.09.2019) ist ein junger Mann in eine alte Eiche in Castrop-Rauxel geklettert, die gefällt werden soll. Monatelang haben Bürger für den Baum gekämpft. Polizei und Feuerwehr hatten versucht, ihn davon abzuhalten, aber ohne Erfolg. Er liegt jetzt in einer Hängematte in fünfzehn Metern Höhe und hat sich mit Profi-Equipment gesichert.