Die alte Weisheit " der Euro kann nur einmal ausgegeben werden " trifft im Moment die Baumarkt-Branche. Die Preise für Lebensmittel, Reisen und Mieten seien zuletzt stark gestiegen, beklagt die Baumarkt-Kette Hellwig. Die Menschen müssten also an anderer Stelle sparen. Und das tun sie laut Hellweg unter anderem bei den Ausgaben im Baumarkt.

Hinzu kommt die Krise in der Baubranche. Handwerker und Menschen, die eine neue Immobilie gekauft haben, gehören zu wichtigen Kunden der Branche. Auch bei ihnen sind die Umsätze eingebrochen.

Sieben Hellweg-Filialen schließen

Hellweg zieht deshalb die Notbremse und startet ein Sparprogramm. Die Folge: Filialschließungen. Sieben Märkte werden geschlossen. Betroffen sind die Filialen in Münster-Loddenheide, Hagen, Essen-Altenessen, Bonn-Duisdorf, Oberhausen, Werl und Duisburg. Die meisten bereits im August diesen Jahres.

Für die Mitarbeiter sollen die Schließungen weitgehend ohne Folgen bleiben. " Wir sind derzeit in Gesprächen mit unseren Mitarbeitern und können bereits bestätigen, dass ein Großteil der Mitarbeiter von den betroffenen Standorten in den umliegenden Hellweg-Standorten zum Einsatz kommt ", schreibt das Unternehmen in einer Mail an den WDR. Alle Azubis sollen weiter beschäftigt werden.

Ganze Baumarkt-Branche kriselt

Die Krise trifft die gesamte Branche. Auch OBI und Toom wollen Filialen schließen beziehungsweise. haben das bereits getan.

Hellweg betreibt 95 Filialen in Deutschland und Österreich. Die meisten in NRW . Hinzu kommen etwa 50 BayWa-Märkte in Süddeutschland, die Hellweg als Schwesterunternehmen bezeichnet, weil neben den Hellweg-Inhabern noch ein anderer Konzern beteiligt ist. Zudem gehören sieben Augsburg-Gartenmärkte, alle in NRW, zum Konzern.

