Am Sonntag (04.11.2018) ist das Baukunstarchiv NRW in Dortmund eröffnet worden. Es sammelt unter anderem die Nachlässe bedeutender Architektinnen und Architekten. Das Archiv ist im ehemaligen Kunstmuseum am Ostwall untergebracht. Das Gebäude sollte wegen Feuchtigkeitsschäden eigentlich abgerissen werden. 8.000 Bürger protestierten gegen den Abriss und konnten das Gebäude retten.

Umbau für 3,5 Millionen Euro

Für 3,5 Millionen für das Gebäude saniert. Den größten Teil der Kosten übernahm das Land NRW. Zu jeweils zehn Prozent beteiligten sich ein Förderverein und die Stadt Dortmund. Entstanden ist ein lichtdurchflutetes, von innen fast komplett weiß strahlendes Gebäude. Dadurch sollen die Architekturmodelle, Zeichnungen und Fotos besonders gut in Szene gesetzt werden.