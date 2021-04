Bottroper Obst-Bauer kämpft mit Kerzen gegen Frost

Landwirt Jörg Umberg aus Bottrop hat im Kampf gegen den Frost aufgerüstet. Im letzten Jahr hatten Minustemperaturen im April einen Teil seiner Apfel-, Pflaumen- und Pfirsichernte vernichtet. Darüber hat er sich so geärgert, dass er auf seinen Feldern jetzt erstmals eine Methode einsetzt, die in Süddeutschland schon seit einigen Jahren zum Tragen kommt: Frostkerzen.

200 Kerzen zwischen Obstbäumen

Nachts lodern die Kerzen in den Feldern

Es ist ein imposantes Bild: mitten in seinen Obstfeldern lodern nachts jetzt 200 größere Kerzen in einer Art Feuertopf. Sie stehen im Abstand von etwa anderthalb Metern zu den Apfel- und Pflaumenbäumen. " Durch die direkte Wärme entsteht eine Thermik. Und die die verwirbelt die kalte Luft unten an den Bäumen und verhindert Frost ", sagt Jörg Umberg. Allerdings bewirken die Kerzen nur einen Effekt, wenn die Minusgrade nur knapp unter 0 liegen.

Kerzen brennen bis zu acht Stunden

Ein Satz Frostkerzen mit 200 Stück kosten den Landwirt zirka 1.500 Euro. Sie brennen zwischen 6 und 8 Stunden lang. Erstmals hat Bauer Umberg die Kerzen in der vergangenen Nacht eingesetzt. Heute will er neue Kerzen aufstellen und hofft, dass es das letzte Mal in diesem Frühjahr sein wird. Denn sonst rechnet sich die Investition nicht und die Äpfel werden für seine Kunden am Ende teurer.

Stand: 14.04.2021, 12:45