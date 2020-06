Bauarbeiter in Gelsenkirchen wollten von Kran springen

In Gelsenkirchen haben Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Dienstag (16.06.2020) zwei Bauarbeiter davon abgehalten, von einem Kran in den sicheren Tod zu springen. Sie waren bereits am Mittag auf den hohen Kran geklettert.

Die beiden Bauarbeiter aus Leverkusen forderten die Auszahlung ihres Arbeitslohns und drohten ansonsten mit einem Sprung in die Tiefe. Der Einsatzort wurde weiträumig abgesperrt. Erst am Abend konnten die Einsatzkräfte die beiden zur Aufgabe bewegen. Insgesamt hatten die Männer den Kran etwa sieben Stunden besetzt gehalten.

Verkehrsstörungen durch Großeinsatz

Rund um den Einsatzort kam es zu Staus und stockenden Verkehr. Die Bauarbeiter müssen jetzt mit einem Strafverfahren rechnen.

Stand: 16.06.2020, 20:14