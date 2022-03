An diesem Wochenende kehrt die 31-jährige Marina Kollassa zurück in ihre Heimatstadt. Vom wohl größten Lauf-Abenteuer ihres Lebens. "Barkley Marathons" – das ist ein Mythos voller Drama. Rund 160 Kilometer in 60 Stunden, so das Ziel. Ohne Weg-Markierungen, quer durch die Wildnis.

Kein Weg, kein Wegweiser

Die 37 Athleten waren mit nichts unterwegs außer einem Verpflegungsrucksack, Landkarte und Kompass.

Marina Kollassa studiert die Karte vor dem Barkley-Lauf

Der Trail ist in 5 Runden mit jeweils rund 32 Kilometern aufgeteilt, jede Runde muss in einem gewissen Zeitfenster bewältigt werden, und endet an einem kleinen Camp.

Erst Sonne, dann Dauerregen

In diesem Jahr begann das Drama am Abend des ersten Tages, als der Starkregen kam - und blieb. Dunkelheit, Matsch, Felsen, Chaos-Wetter. In dieser Phase stiegen die meisten aus, auch Marina.