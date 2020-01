Die Essener Polizei will im Kampf gegen die Clan-Kriminalität verstärkt Barbershops kontrollieren. In den letzten Wochen wurden in Essen auffällig viele dieser Friseurgeschäfte angemeldet. Wie die Polizei am Montag (27.01.2020) bestätigte, vermutet sie dahinter Geldwäschegeschäfte.

20 neue Friseurgeschäfte angemeldet

Allein in den vergangenen Wochen wurden zwanzig solcher Friseuräden angemeldet - vor allem in Vierteln, in denen Clans aktiv sind. Das sind die Stadtteile Altendorf und die nördliche Essener City.

Mehrere tausend Euro Umsatz

In einigen Fällen werden in diesen Friseurgeschäften laut Polizei mehrere zehntausend Euro Umsatz abgerechnet. Tatsächlich seien aber nur wenige Kunden in den Läden. Das NRW-Innenministerium geht davon aus, dass Barbershops auch als Treffpunkt genutzt werden.