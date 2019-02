Im Bochumer Stadtteil Werne hat am Dienstnachmittag (26.02.2019) ein bewaffneter Mann eine Sparkassenfiliale überfallen. Die Polizei teilte mit, dass der Täter gegen 14:35 Uhr in die Bank am Werner Hellweg gegangen sei.

Mit einer Schusswaffe forderte er von einem Mitarbeiter Bargeld. Anschließend flüchtete er mit der Beute in einem roten Pizza-Auslieferungsfahrzeug. " Der Mann, augenscheinlich ein Osteuropäer und 185 cm groß, trug eine Tarnjacke mit Kapuze sowie eine Strickmütze mit Augen- und Mundlöchern ", heißt es in der Mitteilung der Polizei.