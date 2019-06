Bahnsteigkoordinatoren helfen auf den Bahnhöfen

Auch auf den Bahnhöfen tut sich etwas. An großen Knotenpunkten wie Köln oder Dortmund analysieren so genannte Bahnsteigkoordinatoren, woran es liegt, wenn Züge sich verspäten. In Gesprächen mit den Beteiligten werden dann Lösungen gesucht.

Lichtblick RRX

RRX im Bahnhof

Der große Hoffnungsträger für Pendler ist der Rhein-Ruhr-Express ( RRX ). Er ist seit Dezember 2018 auf der Strecke Düsseldorf-Kassel unterwegs. Der RRX ist pünktlicher als die meisten anderen Züge. Das liegt daran, dass er schneller beschleunigen kann und so Verspätungen aufholt..