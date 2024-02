Von Güterzug in Recklinghausen erfasst: Junge nach einem Jahr fast gesund

Als wir Amir El-Jaddouh heute besuchen, sieht man ihm nicht an, was er durchgemacht hat. Er ist ein aufgeweckter Junge, kaum schüchtern. Er mag Fußball, Boxen und Autos, erzählt uns der 10-Jährige. Kommt man etwas näher, sieht man mehrere große Narben an seinem Kopf - die Folgen des Unfalls.

Rettungskräfte suchen stundenlang

Einsatzkräfte suchten in der Unfallnacht stundenlang entlang der Bahnstrecke

Am Abend des 2. Februar 2023 treffen Amir und sein 10-Jähriger Freund eine folgenschwere Entscheidung: Sie wollen an den Gleisen spielen und werden dabei von einem Güterzug erfasst. Die Einsatzkräfte suchen stundenlang entlang der Bahnstrecke, weil zunächst nicht klar ist, wo genau der Unfallort ist und wie viele Personen erfasst wurden. Dann finden sie Amir, der schwer verletzt ist. Seinem Freund können sie nicht mehr helfen. Das alles ist jetzt ein Jahr her.